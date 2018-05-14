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Kuveyt, Gazze'deki şiddet olayları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kuveyt, Gazze'deki şiddet olayları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı


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