KUVEYT (AA) - Kuveyt yönetimi, Filipinler Dışişleri Bakanlığının, Kuveyt'teki Filipinlilerin sorunlarıyla ilgili taleplerinin bazılarını yerine getirmeye başladığını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığının iki gün önce Kuveyt'in Manila Büyükelçisi Salih ez-Zuveyh'e verdiği ve başta kadın hizmetçiler olmak üzere Filipin vatandaşlarının sorunlarıyla alakalı notada yer alan taleplere ilişkin bilgi verdi.

Carallah, notada yer alan taleplerden bir kısmını yerine getirmeye başladıklarını, diğer talepler ile Filipinli kadın hizmetçilerin kaçırılmasına karıştıkları gerekçesiyle alıkonulan 800 kişinin ülkelerine gönderilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt makamları tarafından alıkonulanlar hakkında Carallah, bu kişilerin, devletin egemenliğine zarar veren ve kanunları çiğneyen fiillerde bulunduğunu kaydetti.

Filipinler'in talepleri arasında, Kuveyt makamlarıyla Filipinler Büyükelçiliği arasında 24 saat hizmet verecek bir danışma hattı kurulması, işverenlerle sorun yaşayan işçiler için barınma merkezlerinin inşa edilmesi, Filipinlilerin açacağı davalarda adaletin tahakkuk etmesi ve alıkonulanlara insani muamelede bulunulması yer alıyor.