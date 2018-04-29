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Kuveyt ile Filipinler arasındaki "işçi" krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Duterte, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesini yasaklayan düzenlemenin kalıcı olacağını açıkladı

MANİLA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesini yasaklayan, şubattan bu yana yürürlükteki düzenlemenin kalıcı hale getirileceğini bildirdi.

Duterte, düzenlediği basın toplantısında, Filipinlilerin çalışmak üzere Kuveyt'e gitmesine bundan sonra kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Kuveyt'te bulunan Filipinli işçilerin isterlerse o ülkede kalabileceklerini vurgulayan Duterte, hükümetin geri dönmek isteyenlere yardımcı olacağını belirtti.

Duterte, "Kuveyt'te kalmak isteyen Filipinli işçiler seçimlerini yapsın ama iyi olanı seçsinler. İşverenlerden Filipinlilere hak ettikleri insaniyetle davranmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada evlerden Filipinli hizmetçi kadınların Filipinler Büyükelçiliğine ait diplomatik araçlar tarafından kaçırıldığına dair görüntülerin yayımlanması üzerine diplomatik kriz haline gelmişti.

Bunun yanı sıra Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli karısının Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında uzun süredir kayıp Filipinli bir hizmetçinin cesedini bulmuştu. Olayın ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkesine gelmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yollarına giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye dönüş için bedava bilet alabilir. Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir." demişti.

Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığını belirten Duterte, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerine de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı 25 Nisan'da Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı "istenmeyen adam" ilan etmiş ve en geç bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Kuveyt yönetimi önceki gün Filipinler Dışişleri Bakanlığının, Kuveyt'teki Filipinlilerin sorunlarıyla ilgili taleplerinin bazılarını yerine getirmeye başladığını duyurmuştu.

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