HABER

Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 10 dakika önce

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in Batı Nil virüsü nedeniyle İspanya'dan tüm kanatlı canlı hayvan ithalatını yasakladığı bildirildi.

Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi, ithalat yasağına ilişkin kararı resmi sosyal medya hesabından yayımladı. Kararda İspanya'dan ithal edilen kanatlı hayvanlarda tespit edilen Batı Nil virüsü nedeniyle bu ülkeden tüm kanatlı canlı hayvan ithalatına yasak getirildiği belirtildi.

Kararda tüm ithal ürünlerin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün icraatlarına göre Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi'nin yayınladığı şartlara uygun olması gerektiğine dikkat çekildi.

Genel İdare, ayrıca ürünlerden alınacak örneklerin kendi bünyesindeki laboratuvarlarda inceleneceği, veba ve salgın hastalıklar içermesi durumunda kabul edilmeyerek geri gönderileceği uyarısında bulundu.

Batı Nil virüsü, hasta kuşlardan sivrisinekler aracılığıyla insanlara geçebiliyor. Hastalığın daha çok yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf kişileri etkilediği belirtiliyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin operasyonu için son dakika açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin operasyonu için son dakika açıklama

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Savaş uçağı karayoluyla Ankara'ya getirildi

Savaş uçağı karayoluyla Ankara'ya getirildi

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.