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"Kuveyt Kültür Mevsimi" defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 22:40 | Son Güncelleme

"Kuveyt Kültür Mevsimi" defilesi

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğince, "Kuveyt Kültür Mevsimi" defilesi düzenlendi.

Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el- Zevavi’nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte, Kuveytli ünlü tasarımcı Raja Ahmed el-Badr'ın yaptığı geleneksel Kuveyt kıyafetleri tanıtıldı. Türk kıyafetlerinin de sergilendiği defilede toplam 60 parça, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Defile, geçen aralıkta başlayan ve bu yıl mayıs ayına kadar sürecek "Kuveyt Kültür Mevsimi" etkinliklerinin dördüncüsüydü.

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Anahtar Kelimeler:
Gassan Yusuf Abdulbari el- Zevavi Kuveyt Türkiye

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