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Kuveyt Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:48 | Son Güncelleme

Kuveyt Milli Günü Ankara’da verilen resepsiyonla kutlandı - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Zevavi: - "Kuveyt'in Türkiye'deki yatırımlarının biraz çekingen olduğunu düşünüyorum. Amacımız bunu artırmak ve çeşitlendirmek"

ANKARA (AA) – Kuveyt Milli Günü, Ankara verilen resepsiyonla kutlandı.

Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el- Zevavi’nin ev sahipliğinde Ankara JW Mariot Otel’de düzenlenen resepsiyona TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başlayan resepsiyon, pasta kesimi ve Kuveyt'in tanıtıldığı film gösterimi ile devam etti.

TBMM Başkanı Kahraman, burada yaptığı konuşmada, “Dost ve kardeş ülke Kuveyt’in bu Milli Günü dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bölgemizdeki huzurun, sükunun ve dünya barışı noktasında yaptığımız iş birliklerinin devam etmesini temenni ederim.” dedi.

Büyükelçi Zevavi de “Sayın Kahraman’ın da söylediği gibi iki ülke arasındaki ilişkiler her alanı kapsayan derin iyi ilişkilere sahip. Türkiye’nin de belirttiği gibi her iki ülke ikili ilişkileri daha üst düzeye çıkarmak için çabalarına devam edecektir.” diye konuştu.

Zevavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kuveyt arasındaki pozitif atmosferin belirli amaçlara ulaşmak açısından yeterli olduğunu belirterek, "Kuveyt'in Türkiye'deki yatırımlarının biraz çekingen olduğunu düşünüyorum. Amacımız bunu artırmak ve çeşitlendirmek. İki ülke yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri şu ana kadar güzeldi ve bu konuda bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Zevavi, iki ülke liderinin boş hedefler koymadıklarını, koydukları hedeflere ulaşmak için oldukça sıkı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Kuveyt Kuveyt Milli Günü Resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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