Kuveyt milli günü resepsiyonu

Kuveyt Devleti’nin 57. milli günü ve 27. kuruluş yıl dönümü Ankara’da gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.
Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Yusuf Abdulbari el-Zevavi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, askeri ve diplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı. Milli marşların okunması ile başlayan resepsiyonda pasta kesiminin ardından Kuveyt’i tanıtan film davetlilere izletildi.
TBMM Başkanı Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Kuveyt’in bu milli günü dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bölgemizdeki huzurun, sükunun ve dünya barışı noktasında yaptığımız iş birliklerinin devam etmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.
Büyükelçi Zevavi ise iki ülkenin ikili ilişkileri daha üst düzeye çıkarmak için çabalarına devam edeceğini aktardı.
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