KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosunda, "Guta soykırımı" temasıyla düzenlenen toplantıda, Doğu Guta başta olmak üzere Halep, Humus gibi diğer kentlerde halkın maruz kaldığı soykırım kınandı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, parlamentoda, "Guta soykırımı" temasıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Doğu Guta başta olmak üzere Halep, Humus gibi diğer kentlerde halkın maruz kaldığı soykırım kınandı.

Ülkedeki demografik yapının değişime uğraması konusunun ele alındığı toplantıda, Milletvekili Adil ed-Demehı, Suriye'de onbinlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu denklemdeki en zayıf kesimin Müslümanlar olduğunu söyledi.

Kuveytli milletvekili Muhammed ed-Dellal ise "Suriye'de olanların sadece savaş değil, insanlığın irtifa kaybettiği bir soykırım olduğunu" vurguladı. Milletvekili Usame eş-Şahin ise Suriye rejiminin varlığının devam etmesiyle siyonist oluşumun korunmasının hedeflendiğini savundu.

Parlamentoda söz alan milletvekillerinden Muhammed Hayif el-Matıri de Suriye halkına bu şekilde hakaret edilmesinin Arap ve İslam ümmetine hakaret olduğunu kaydetti. Milletvekili Mübarek el-Hacref, olaylar karşısında parmağını dahi kımıldatmayan uluslararası topluma karşı umutsuz olduğunu ifade etti.