KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosunda, "Guta soykırımı" temasıyla düzenlenen toplantıda, Doğu Guta başta olmak üzere Halep, Humus gibi diğer kentlerde halkın maruz kaldığı soykırım kınandı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, parlamentoda, "Guta soykırımı" temasıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Doğu Guta başta olmak üzere Halep, Humus gibi diğer kentlerde halkın maruz kaldığı soykırım kınandı.
Ülkedeki demografik yapının değişime uğraması konusunun ele alındığı toplantıda, Milletvekili Adil ed-Demehı, Suriye'de onbinlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu denklemdeki en zayıf kesimin Müslümanlar olduğunu söyledi.
Kuveytli milletvekili Muhammed ed-Dellal ise "Suriye'de olanların sadece savaş değil, insanlığın irtifa kaybettiği bir soykırım olduğunu" vurguladı. Milletvekili Usame eş-Şahin ise Suriye rejiminin varlığının devam etmesiyle siyonist oluşumun korunmasının hedeflendiğini savundu.
Parlamentoda söz alan milletvekillerinden Muhammed Hayif el-Matıri de Suriye halkına bu şekilde hakaret edilmesinin Arap ve İslam ümmetine hakaret olduğunu kaydetti. Milletvekili Mübarek el-Hacref, olaylar karşısında parmağını dahi kımıldatmayan uluslararası topluma karşı umutsuz olduğunu ifade etti.
Milletvekilleri ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararının uygulamaya konulması gerektiğini belirtti.
Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi, 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirmişti.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evrede kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirmişti.
BMGK, 24 Şubat'ta, insani yardım için Suriye'de 30 gün ateşkes ilan edilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Ancak rejim güçlerinin devam eden saldırıları nedeniyle söz konusu ateşkes kararı henüz uygulamaya geçmedi.
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