Kuveyt-Trabzon arası direkt uçuşlar başladı

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Kuveyt'ten Trabzon'a yaz sezonu boyunca haftada 3 gün devam edecek uçuşlar, Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğunu göstermektedir." dedi.

Kuveyt-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlaması dolayısıyla Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni ziyaret eden Ayvazoğlu, Kuveyt'ten gelen turist ve kabin görevlileriyle bir süre sohbet etti.

Ayvazoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kuveyt Air Havayollarının Trabzon'a direkt seferlerini başlatmasının turizm sezonu için önemli olduğunu söyledi.

Ayvazoğlu, "Kuveyt'ten Trabzon'a direkt uçuşlar, Kuveyt Air Havayolları ile başlamış bulunmakta. Kuveyt'ten Trabzon'a yaz sezonu boyunca haftada 3 gün devam edecek uçuşlar, Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğunu göstermektedir. Türk Hava Yolları da bayramdan sonra haftada 3 gün Kuveyt'ten seferlerine başlayacaktır. Ulaşım ağının gelişmesi bizim için son derece önemli." diye konuştu.

- "Bu yıl dış hatlarda hedefimiz bin yolcu uçağı"

Ayvazoğlu, Kuveyt'ten Trabzon'a ilk seferde 120 yolcunun geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti: