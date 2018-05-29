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Kuveyt Türkiye ile yapılan anlaşmayı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Kuveyt Türkiye ile yapılan anlaşmayı onayladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Ümmet Meclisi, Türkiye ile Eylül 2017'de imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolü onayladı.

Mecliste, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün görüşülmesi için özel oturum düzenlendi.

İki aşamalı oturumda protokol kabul edilerek onaylandı.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında söz konusu protokol dahil 6 anlaşma imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türkiye vergi

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