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Kuveyt Türk'ten 400 milyon TL sermaye artırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan: - "Eylül 2017’de 106 gün vadeli 400 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracıyla 'katılım bankacılığı sektöründe TL cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı' alanında Türkiye rekorunu kırdık"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, sermayesini 400 milyon TL artırarak 3,5 milyar TL'ye çıkardı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Olağan Genel Kurul Toplantısını 29 Mart 2018 tarihinde Esentepe'deki genel müdürlük binasında üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirdi.

2017 yılı finansal tabloların ve bankanın performansının değerlendirildiği genel kurul toplantısında, bankanın 2017 net kârının bir önceki yıla göre yüzde 24,4 artışla 674 milyon TL'ye ulaştığı, toplam öz kaynakları bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla 4,6 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

Toplantıda Kuveyt Türk'ün ödenmiş sermayesinin 2017 yılı kârından bedelsiz olarak 400 milyon TL artırılarak 3,5 milyar TL'ye çıkarılması kararı alındı.

Toplantıda konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sağlam bankacılık anlayışıyla ve inovatif bir yaklaşımla 2017 yılında büyümelerini artan bir ivmeyle sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Net kârımızı 674 milyon TL'ye ulaştırmayı başardık. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35’lik bir artışla toplamda 2,3 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Eylül 2017’de 106 gün vadeli 400 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracıyla 'katılım bankacılığı sektöründe TL cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı' alanında Türkiye rekorunu kırdık. KGF teminatlı fonları gündemimizin ilk sıralarına alarak 3,8 milyar TL kaynak sağladık. Bankamızdaki altın hesaplarının toplam büyüklüğü 17,8 tona, toplam değeri ise yaklaşık 2,8 milyar TL’ye ulaştı."

Kuveyt Türk olarak 2018 yılında katılım bankacılığı prensipleri dâhilinde yenilikçi ürün ve hizmetlerle büyümeye ve katılım bankacılığı sektörünü de büyütmeye devam edeceklerinin altını çizen Uyan, "Teknoloji ve inovasyon odağında alternatif dağıtım kanallarına yaptığımız yatırımı sürdürürken aynı zamanda yeni şubeler açarak coğrafi kapsama alanımızı genişleteceğiz. Hem toplanan hem de kullandırılan fonlarda başarılı performansımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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