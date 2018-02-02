İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Kuveyt Türk Bankacılık Üssü'nde "Suyun Naif Sırrı Geleneksel Türk Ebrusu" adlı sergiyle ebru üstadı Alparslan Babaoğlu'nu misafir ediyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 30 Ocak-15 Şubat'taKuveyt Türk Bankacılık Üssü'nde devam edecekserginin açılışında konuşma yaptı.

Uyan, Kuveyt Türk olarak sanata ve sanatçılara büyük kıymet verdiklerini belirterek, "Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu minvalde, tıpkı bugün olduğu gibi bizi estetiğe ve sanata gark eden, özel ve eşsiz eserlerin yer aldığı sergiler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılki ilk sergileri olan "Suyun Naif Sırrı Geleneksel Türk Ebrusu" ile 30 yıldır kadim ebru sanatına, Türk ebruculuğuna aşkla hizmet eden Alparslan Babaoğlu'nun kıymetli eserlerini sanatseverlerle buluşturdukları için mutluluk duyduklarını aktararak, "Hat sanatı için 'iğneyle kuyu kazmak' tabiri kullanılır. Ebru sanatı ise 'iğneyle suyu kazmak' şeklinde dillendirilir. Zuhurata tabi olan ebru sanatı sırlı bir sanattır. Biz de bütün sanat sevdalılarını bu sırrı keşfetmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılıştan önce Kuveyt Türk Bankacılık Üssü'nde Klasik Türk Ebru Sanatı üzerine bir söyleşi düzenleyen Alparslan Babaoğlu ise Kuveyt Türk'e sanata ve sanatçıya olan desteklerinden ötürü teşekkür etti.

(AA)