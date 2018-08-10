Kuveyt Türk'ten yılın ilk yarısında 479 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığının gelişimine katkı sağlayan ve istikrarlı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk, net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde finansal hedeflerini aşan Kuveyt Türk, ilk yarı sonunda da başarı grafiğini sürdürdü.

Kuveyt Türk, yılın ilk 6 ayında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü 2017 yılı sonuna göre yüzde 21,2 artışla 48,3 milyar TL’ye, kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 21,4 artışla 46,1 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 67,3 milyar TL olurken, öz varlıkları da 5 milyar TL’yi aştı.

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- "Proje finansmanına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bugüne kadar yenilenebilir enerji alanında 700 milyon doların üzerinde fonlama gerçekleştirerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağladıklarını belirterek, "Ülkemizin gelişimine önemli katkıları olan Çanakkale 1915 Köprüsü, Niğde-Ankara Otoyolu gibi mega projelere de büyük ölçüde finansman desteği verdik. Önümüzdeki dönemde de proje finansmanına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.