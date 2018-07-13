Kuveyt Türk'ün Lonca girişimleri Workinton'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün yeni iş fikirlerini büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Workinton’la iş birliğine giderek kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde ikinci dönem heyecanı sürüyor. Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ikinci dönemine 500’e yakın aday arasından seçilen 9 yeni girişimci genç, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin sunumlarını Türk Telekom Stadı'nda yer alan Workinton'da düzenlenen toplantıyla yaptılar. Burada bir konuşma yapan Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Lonca Girişimcilik merkezi'ni geçen yıl temmuz ayında Workinton iş birliğiyle başlattıklarını belirterek, bankanın inovasyon çalışmalarının ise daha eskilere dayandığını söyledi. Kuveyt Türk'ün Türkiye'nin Ar-Ge merkezi olan bankası olduğunu aktaran Gündebahar, bankanın şu anda 2 Ar-Ge merkezi olduğunu, bu merkezlerde biriken çalışmaları ticarileştiren teknoloji şirketleri Architecht isimli bir şirketle çok yönlü Ar-Ge yaptıklarını dile getirdi. Gündebahar şunları kaydetti:

"Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları Lonca Girişimcilik Merkezi'nin ilk tohumu diyebiliriz. Biz girişimcilik merkezi çalışmalarını bir seri aktivite içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani kurumsal bir Ar-Ge yaklaşımı, son derece destekleyici bir start up yaklaşımı, bunların bir araya geldiği bir ekosistem ve bu girişimcilere yatırım yapılabilecek bir yatırım fonu... Kuveyt Türk olarak bu 4 bileşeni uçtan uca ele alarak çalıştığımız bir platform aslında Lonca. Geçtiğimiz yıl başladığımız Lonca'nın ilk serisinde 10 tane start up'ımız vardı. Bu yıl 9 tane start up'ımız var. Yine bu ay içinde üçüncü seriyi aktive ediyor olacağız, temmuz ayı içerisinde başvurular başlayacak. Zannedersem 9-10 tane yine üçüncü seride Workinton'la iş birliği yaparak girişimcilerimizle iş birliği yapıyor olacağız." \ - "Girişimcilerin aktif olarak kullandığı API sayısını 100'ün üzerine taşımayı hedefliyoruz" Vakıf Katılım Bankası ile beraber Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduklarını belirten Gündebahar, fon ile şu ana kadar 10'un üzerinde girişime yatırım kararı aldıklarını anlattı. Gündebahar, bu sayının hızla artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Gündebahar, Türkiye bankacılık sektörünün en kapsamlı Uygulama Programlama Arabirimi (API) Market platformunu hizmete sunduklarını belirterek, şu anda aktif 51 API'nin kullanımda olduğunu ifade etti. Gündebahar, "Yıl sonunda girişimcilerin aktif olarak kullandığı API sayısını 100'ün üzerine taşımayı hedefliyoruz Kuveyt Türk olarak." yorumunu yaptı. \ - "Compocket girişimci grubumuz Berlin'e gitti ve birincilikle dönerek bizi gururlandırdı" Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Massena, Workinton'un girişimcilere destek olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Kuveyt Türk'ün girişimcilere çok özel bir destek verdiğini anlatan Massena, "Kuveyt Türk ilgisiyle, alakasıyla, yatırımlarıyla ve son kurmuş olduğu bu 10 milyon liralık girişimcilik sermaye fonu bir ilk. Bu çok çok önemli bir destek." diye konuştu. Workinton'un girişimcilere bir arada bulunabilecekleri ortamlar sağladığını anlatan Massena, "Bütün işimiz gücümüz bu girişimcilere nasıl daha fazla destek olabiliriz, onları nasıl rahat ettirebiliriz? Çünkü girişimcilerimizin ürettikleri fikirleri daha ileri götürmeleri ülke ekonomisine katkı ve diğer açılardan oldukça önemli çünkü. Bugün ABD'de ekonominin yüzde 50'sini girişimcilik teşkil ederken, dünya ortalaması yüzde 14'ken Türkiye'de hala yüzde 4 aslında. Demek ki hala gidecek çok yerimiz var." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikinci dönem girişimcileri belirlenen Lonca Girişimcilik'in ilk döneminde 10 start up'la beraber çalıştıklarını anlatan Massena, şu bilgileri verdi: "Bunlar mezun olduktan sonra maalesef bazen dağılabiliyor. O nedenle arkadaşlara sesleniyorum hızlanın, 6 aylık bir süreciniz var. Mentorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu 10 start up'ın kurucuları 3 bin 830 saat ofislerde projelerine çalıştılar bu arkadaşlarımız. 46 Farklı konuda online eğitimler düzenlendi. Biz sürekli etkinlik yapıyoruz, hem ekosisteme hem sosyal yaşama dayalı... Bu ekosisteme hizmet edecek 24 etkinlik ve söyleşi gerçekleştirdik. Diğer yandan 100 bin dolarlık cloud server kullanıldı. Geçen yıl Berlin'deki bir sisteme, yarışmaya katıldık Compocket isminde bir girişimci grubumuz Berlin'e gitti ve birincilikle dönerek bizi gururlandırdı. Bu tür yarışmalara katılmaya bu yıl da devam edeceğiz. Ayrıca çeşitli etkinliklere de yer sağlıyor, onları ağırlıyoruz. Girişimcilerimize de yeni şanslar tanıyoruz böylelikle." \ - Bu yıl seçilen girişimler

Toplantıda bu yıl programa girmeye hak kazanan girişimciler projelerinin sunumunu yaptılar. Projeler şöyle: Fikir Değirmeni: Türkiye'nin ilk bilim odaklı çocuk ve genç kuluçka merkezi olan Fikir Değirmeni’nde, 9 - 18 yaş grubuna fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim veriliyor. Fikir Değirmeni’nde yenilikçi ve inovatif iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanarak geleceğin girişimcileri yetiştiriliyor. Akaunting: KOBİ’lerin nakit akışını takip etmeleri için tasarlanan açık kaynak kodlu ve ücretsiz online ön muhasebe programı. Payfull: İşletmelerin tahsilat süreçlerini kolaylaştıran, ödemelerini daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri sağlayan online tahsilat sistemi. Keyzy: Bulut tabanlı ve kolay kullanımlı bir lisans yöneticisi olan Keyzy, lisansları güvenilir sunucular üstünde en kolay yöntemle otomatik olarak oluşturma, aktifleştirme ve dağıtma görevini üstleniyor. Socivy: Instagram’daki aksiyonlarınızı otomatik olarak gerçekleştirerek hesabınızın organik bir şekilde büyümesini sağlayan bir Instagram otomasyon aracı.