Kuveyt'le Katar arasında sivil havacılık alanında tecrübe paylaşımı

KUVEYT (AA) - Katar'la Kuveyt arasında hava taşımacılığı, güvenlik sistemleri ve bu alanda deneyim paylaşımına dair görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansının (QNA) haberine göre, Katar Sivil Havacılık Genel İdaresi Başkanı Abdullah bin Nasır Turki es-Sebii ile Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi Başkanı Şeyh Selman el-Hammud es-Sabah başkent Kuveyt'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürü Yusuf el-Fevzan düzenlediği basın açıklamasında görüşmede hava taşımacılığı, güvenlik sistemleri, ortak teknik eğitimlerin yapılması yönünde iki taraf arasında deneyim paylaşımı gibi konuların ele alındığını söyledi.

İki ülke arasında hava taşımacılığının kolaylaştırılması ve taşımacılık haklarının karşılıklı değişim imkanlarının da toplantıda tartışıldığı belirtildi.

Körfez bölgesinde 5 Haziran 2017'de Katar'a karşı 4 Arap ülkesi ilişkileri kesme kararı almıştı. Teröre destek verdiği iddiasıyla kesilen ilişkilerin ardından Katar'la kara, deniz ve hava ulaşımını kapayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır bu ülkenin ekonomik yönden abluka altına alınmasını hedefledi.

Körfez krizinde tarafsız kalmayı tercih eden Kuveyt, taraflar arasında ara buluculuk rolüyle sorunların giderilmesi yönünde çaba sarf ediyor.