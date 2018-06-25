Kuveytli parlamenterlerden Erdoğan'a tebrik mesajları

KUVEYT (AA) - Kuveytli parlamenterler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Parlamenterler sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Türkiye'nin Erdoğan'la taçlanan seçim başarısını ve başkanlık sistemine sorunsuz geçişini" kutlayarak bu durumu "demokrasi şöleni" olarak yorumladı.

Seçimlerde elde edilen zaferin, şeffaf seçimler ve demokrasi için de bir başarı olduğunu belirten Kuveytli parlamenterler, Türkiye'nin bölgede demokrasi, siyaset, ekonomi ve kalkınma açısından son derece olumlu bir model olduğuna dikkati çekti.

Eski Kuveyt Meclis Başkanı Ahmed es-Sadun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özgür tüm halklar gibi Türk halkı da kendi iradesini kullanarak seçim sandıkları aracılığıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçti." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Esma Şahin de Türkiye'de olduğu gibi İslam ülkelerinde gerçekleşecek her demokratik şölenin, kendilerine güç katacağını ve memnun edeceğini ifade etti.

Kuveytli milletvekillerinden Ceman el-Hırbeş, Muhammed ed-Delal, Ubeyd el-Vesmi de Türkiye'de yapılan seçimi, demokrasi zaferi şeklinde nitelendirdi.

Kuveytli gazeteci yazar, Fahir es-Sultan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayarak, Türkiye'de seçimlerin özgür bir şekilde yapıldığına dikkati çekti.

