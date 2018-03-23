Kuveytli turizmciler İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - Kuveytli turizmciler, Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) tarafından düzenlenen atölye çalışmasına katılmak için İstanbul'a gelecek.

OTSAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Ortadoğu arasında turizm köprüsü kurmak amacıyla kurulan OTSAD, Kuveyt Emirliği Seyahat Acenteleri Başkanı ve heyetini İstanbul'a davet etti.

Wish More Otel'de 4 Nisan'da yapılacak atölye programında, acente ve otel işletmecileri "B2B" görüşme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTSAD Genel Başkanı Hüseyin Kırk, Türkiye genelinde Ortadoğu turizm pazarına açılmak isteyen, seyahat acenteleri, oteller, sağlık turizm hastaneleri ve turizm tedarikçi firmalarının atölye çalışmalarına katılabileceğini belirtti.

Kırk, atölyede farklı iş fırsatlarının konuşulabileceğini ifade ederek, "Ortadoğu'da birçok ülkede OTSAD temsilcilikleri verdik. Son 3 yılda ülkemize Ortadoğu'dan ciddi anlamda gerek turizm ve gerek yatırım anlamında yoğun yönelim var. Ülkemizin yaşamış olduğu olaylara rağmen bizler doğru çalışmalar yaparak her pazarda kayıp yaşayan turizm sektöründe rekor kırarak ülkemize ciddi hizmetlerde bulunuyoruz dedi. Ülkemize 2018 yılı Ortadoğu pazarı açısından altın yıl yaşatacağımıza inanıyoruz ve çalışmalarımızın semeresini alacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a 2 Nisan'da gelecek turizmciler, atölye çalışmalarının yanı sıra 4 gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunacak.