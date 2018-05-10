Kuveytlilerden Suriyelilere 25 okul desteği

"Bu kardeşlerimizle, Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapılacak diğer çalışmaların da çerçevesini belirleyen bir protokolü de bismillah diyerek imzalayacağız. Kardeşlerimizin hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz. Birlik beraberliğimiz, her türlü ticari ve kişisel menfaat kaygısının üzerindedir. Bu birlik ve beraberliğin temeli Allah rızasıdır. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve vefamızı arttırsın."

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri arasında valilik toplantı salonunda protokol yapıldı.

- Yapılan okullar milli eğitime devredilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Necat Derneği Sorumlusu Jamal Alshtti de kentte gördükleri ilgi ve alakadan dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.

Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki yardımlarını bildiklerini aktaran Alshtti, "Türkiye'de cömertliğin olması garipsenecek bir durum değil. Dün, kanuni bir Suriye okulunu hamdolsun açmış olduk. İnşallah sözümüzde duracağız ve Suriyeliler için 25 adet okulu Türkiye'ye kazandıracağız. Bugün protokolünü imzaladığımız okulları da bize tahsis edilen arsalara inşa etmeye devam edeceğiz. Biz bu işe sadece Allah rızası için giriyoruz ve inanıyoruz. Kuveyt olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Suriyelilere bir şeyler ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.

Yapılan protokole göre, belirlenecek arsalara okullar anahtar teslimi yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.

