HABER

Kuveytlilerden Suriyelilere 25 okul desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri arasında imzalanan protokol kapsamında Kuveytli hayırseverler, kentteki Suriyeli sığınmacılar için 25 okul yaptıracak - Kuveyt Necat Derneği Sorumlusu Jamal Alshtti: - "Bugün protokolünü imzaladığımız okulları da bize tahsis edilen arsalara inşa etmeye devam edeceğiz"

Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa'da misafir edilen Suriyeli sığınmacılar için 25 okulun yaptırılacağı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri arasında valilik toplantı salonunda protokol yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Kuveyt Necat Derneği Sorumluları Jamal Alshtti ve İbrahim El Bedr, Said Yardım Derneği Başkanı Şeyh Ebu Abdurrahman ve muhatap sorumlusu Mahmoud Alaouiss hazırlanan protokole imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, Kuveytli misafirleri kentte görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin imzalanan protokolle de pekişmiş olacağını vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimizle, Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapılacak diğer çalışmaların da çerçevesini belirleyen bir protokolü de bismillah diyerek imzalayacağız. Kardeşlerimizin hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz. Birlik beraberliğimiz, her türlü ticari ve kişisel menfaat kaygısının üzerindedir. Bu birlik ve beraberliğin temeli Allah rızasıdır. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve vefamızı arttırsın."

- Yapılan okullar milli eğitime devredilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Necat Derneği Sorumlusu Jamal Alshtti de kentte gördükleri ilgi ve alakadan dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.

Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki yardımlarını bildiklerini aktaran Alshtti, "Türkiye'de cömertliğin olması garipsenecek bir durum değil. Dün, kanuni bir Suriye okulunu hamdolsun açmış olduk. İnşallah sözümüzde duracağız ve Suriyeliler için 25 adet okulu Türkiye'ye kazandıracağız. Bugün protokolünü imzaladığımız okulları da bize tahsis edilen arsalara inşa etmeye devam edeceğiz. Biz bu işe sadece Allah rızası için giriyoruz ve inanıyoruz. Kuveyt olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Suriyelilere bir şeyler ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.

Yapılan protokole göre, belirlenecek arsalara okullar anahtar teslimi yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.

Ankara'da kritik görüşme!Ankara'da kritik görüşme!
Muharrem İnce'den flaş açıklama!Muharrem İnce'den flaş açıklama!
Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul Protokol Suriyeli sığınmacılar Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.