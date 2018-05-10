Kuveytlilerden Suriyelilere 25 okul desteği

Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa'da misafir edilen Suriyeli sığınmacılar için 25 okulun yaptırılacağı bildirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri arasında valilik toplantı salonunda protokol yapıldı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Kuveyt Necat Derneği Sorumluları Jamal Alshtti ve İbrahim El Bedr, Said Yardım Derneği Başkanı Şeyh Ebu Abdurrahman ve muhatap sorumlusu Mahmoud Alaouiss hazırlanan protokole imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, Kuveytli misafirleri kentte görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin imzalanan protokolle de pekişmiş olacağını vurgulayan Erin, şunları kaydetti:
"Bu kardeşlerimizle, Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapılacak diğer çalışmaların da çerçevesini belirleyen bir protokolü de bismillah diyerek imzalayacağız. Kardeşlerimizin hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz. Birlik beraberliğimiz, her türlü ticari ve kişisel menfaat kaygısının üzerindedir. Bu birlik ve beraberliğin temeli Allah rızasıdır. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve vefamızı arttırsın."
- Yapılan okullar milli eğitime devredilecek
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Necat Derneği Sorumlusu Jamal Alshtti de kentte gördükleri ilgi ve alakadan dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.
Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki yardımlarını bildiklerini aktaran Alshtti, "Türkiye'de cömertliğin olması garipsenecek bir durum değil. Dün, kanuni bir Suriye okulunu hamdolsun açmış olduk. İnşallah sözümüzde duracağız ve Suriyeliler için 25 adet okulu Türkiye'ye kazandıracağız. Bugün protokolünü imzaladığımız okulları da bize tahsis edilen arsalara inşa etmeye devam edeceğiz. Biz bu işe sadece Allah rızası için giriyoruz ve inanıyoruz. Kuveyt olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Suriyelilere bir şeyler ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.
Yapılan protokole göre, belirlenecek arsalara okullar anahtar teslimi yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.
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