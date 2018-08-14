KUVEYT (AA) - MUHAMMED ABDULGAFFAR- Kuveyt'te birçok vatandaş parasını Türk lirasına, tatil rotalarını da Türkiye'ye çevirerek ekonomiye yönelik spekülatif ataklar karşında Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade ediyor.

Döviz bürolarına gelerek, Türk lirası satın alan Kuveytliler, Türk ekonomisine karşı sergilenen kasıtlı tutumun karşısında olduklarını ve Türkiye'ye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Muhammed eş-Şemri isimli Kuveytli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk lirası satın aldığını ve tatilini de Türkiye'de geçireceğini belirtti. Trabzon'a sık sık gittiğini söyleyen Şemri, bu yıl yapacağı ziyaretin ise ayrı bir anlam kazanacağını ifade etti.

Meşal el-Abdan da Türkiye'ye sık sık tatile giden Kuveytlilerden biri olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye güvendiklerini söyleyen Abdan, bunu ortaya koymak adına parasını Türk lirasına çevirdiğini belirtti.

Abdan, Türkiye'nin önüne konulan engelleri aşacağına da inancının tam olduğunu vurguladı.

Kuveyt'te yaşayan Suriyeli Ebu Haşim ise Türkiye'ye seyahat etme imkanı olmadığını ancak, parasını Türk lirasına çevirdiğini söyledi. Ebu Haşim, "Bu gibi durumlarda Türkiye'nin yanında yer almamız gerekiyor." dedi.