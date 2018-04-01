KUVEYT (AA) - Kuveyt Ceza Mahkemesi, "buzdolabındaki ceset" adıyla bilinen Filipinli hizmetçinin öldürülmesi davasında bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli karısına gıyaben idam cezası verdi.
Kuveyt'te yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, idam cezasına çarptırılan Lübnanlı Nadir Assaf ve Suriyeli eşi Mona Hassun'un polise teslim olmalarının ardından hükmün temyize gitmesinin mümkün olacağı kaydedildi.
Lübnan'da geçen ay tutuklanan Nadir Assaf'a ilişkin savcılık, sanığın cinayetten mahkemeye sevk edildiğini dile getirmişti. Ancak dava Lübnan'da temyize gitti. Diğer katil zanlısı eş Hassun'un ise firari olduğu aktarıldı.
Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce söz konusu sanıkların Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında Filipinli bir hizmetçinin cesedine rastlamış, Lübnan makamları, Kuveyt'in iade taleplerini sanıkları ülkesinde yargılayacağı gerekçesiyle reddetmişti.
Filipinli hizmetçinin cesedinin buzdolabında bulunmasının ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkesine geri dönmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yolları'na giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye geri dönüş için bedava bilet alabilir." demişti.
"Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir." diyen Duterte, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipinli vatandaşları korumakta yetersiz olduğunu vurgulayarak, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını belirterek, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerinde de yaygınlaştırılabileceğini söylemişti.
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