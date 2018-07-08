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Kuveyt'te eski ve yeni milletvekillerine hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Meclis baskını" olarak bilinen olaylarla ilgili yargılanan 6'sı eski 8 milletvekili, 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te kamuoyunda "Meclis baskını" olarak bilinen davada, 6'sı eski 8 milletvekilinin her birine 3,5 yıl hapis cezası verildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Kasım 2011'e dayanan ve kamuoyunda "Meclis baskını" olarak bilinen davada Yargıtay, 6'sı eski olmak üzere 8 milletvekili ile 5 vatandaşa 3,5 yıl hapis, 2 yıl hapis cezası verilen 3 vatandaş için ise "bir yıl süreyle suç işlemedikleri takdirde cezanın infaz edilmemesi" kararı verdi.

Mahkeme aynı davadaki 34 sanığın delil yetersizliğinden dolayı davalarına bakmazken, 17 kişinin ise beraatına hükmetti.

Aralık 2013'te Kuveyt Ceza Mahkemesi, aralarında milletvekilleri Velid et-Tabtabai ile Ceman el-Harbeş'in de bulunduğu sanıkların tümü hakkında beraat kararı vermiş, savcılık ise karara itiraz etmişti.

Anayasa uzmanı Muhammed el-Feyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın bu kararının nihai olduğunu ve derhal infazı gerektiğini belirtti.

Karar sonrası Ceman el-Harbaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerin serbest kalmasından dolayı şükürler olsun. Allah şahidim olsun ki Kuveyt'e karşı bir hata yapmadık." ifadesini kullandı.

Kuveyt İstinaf Mahkemesi 27 Kasım 2017'de, 8'i eski 11 milletvekilinin de aralarında bulunduğu 68 muhalif hakkında 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası, 2 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti. Savunma heyetinin, hükmün infazının durdurulması ve tutukluların serbest bırakılması yönündeki itirazının ardından yapılan duruşmada mahkeme, yurt dışında bulunan ve teslim olmayan 8 hükümlü hariç diğer 60'ının serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Kamuoyunda "Meclis baskını" olarak bilinen ve Kasım 2011'de gerçekleşen olaylarda, yüzlerce muhalif, dönemin Başbakanı Nasır Muhammed el-Ahmed es-Sabah'ın görevden alınmasını istemişti.

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Davası Kuveyt Ümmet Meclisi

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