KUVEYT/BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ'ın ülkesinin hizmet ve ekonomik altyapısını hedef aldığını ve 150 bin yerleşim alanını yerle bir ettiğini belirterek, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

İbadi, Kuveyt'te düzenlenen Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, hükümeti devraldıklarında terör örgütü DEAŞ'ın ülkesinin üçte birini işgal ettiğini hatırlatarak, "DEAŞ terör örgütü, milyonlarca Iraklıyı tehcire zorladı, ekonomik ve hizmet altyapısını hedef aldı. 150 binden fazla yerleşim yerinin bir bölümünü tamamen bir bölümünü de kısmen imha etti." dedi.

Terörle mücadelede zafer elde ettiklerini dile getiren İbadi, uluslararası şirketlere Irak'ta yatırım yapma çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Ülkemizin yeniden imarı için dışarıdan gelecek sermaye ve yatırım şirketlerine uygun atmosfer yaratma sözü veriyoruz."

Irak Başbakanı İbadi, ülkesinin kalkınmasına yardımcı olacak ve konferansta değerlendirilecek birkaç dosya hazırladıklarını anlatarak, bunların, "kalkınma ve yeniden imar çerçevesi oluşturulması, kurtarılan bölgelerdeki yıkımın ve ülke kentlerindeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi" olduğunu belirtti.

Kuveyt'te düzenlenen ve Irak'ın yeniden imarını amaçlayan konferansa, 70'ten fazla bağışçı ülke ve uluslararası kuruluş katılıyor. Konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekonomi Bakanlığından yetkililer ve özel sektör temsilcileri katılıyor.