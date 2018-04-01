Kuveyt'te trafik kazası: 15 ölü

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te işçileri taşıyan iki otobüsün, ülkenin kuzeybatısındaki El-Artel yolunda çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.
Hükümete bağlı Kuveyt Petrol Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burgan Sondaj Şirketi ile Ağır Mühendislik Endüstrileri ve Gemi İnşası Şirketi'ne ait iki otobüs, Artel yolunda çarpıştı.
Burgan petrol sahasında çalışan ve evlerine dönmekte olan işçileri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 7'si Hindistan, 5'i Mısır ve 3'ü Pakistan uyruklu 15 kişi hayatını kaybetti, 1 Hint ile 1 Kuveytli yaralandı.
Şirkete bağlı sağlık ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansları koordinasyon içinde yaralıları çevre hastanelere nakletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada
Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum