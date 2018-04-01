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Kuveyt'te trafik kazası: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Kuveyt'te trafik kazası: 15 ölü

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te işçileri taşıyan iki otobüsün, ülkenin kuzeybatısındaki El-Artel yolunda çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Hükümete bağlı Kuveyt Petrol Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burgan Sondaj Şirketi ile Ağır Mühendislik Endüstrileri ve Gemi İnşası Şirketi'ne ait iki otobüs, Artel yolunda çarpıştı.

Burgan petrol sahasında çalışan ve evlerine dönmekte olan işçileri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 7'si Hindistan, 5'i Mısır ve 3'ü Pakistan uyruklu 15 kişi hayatını kaybetti, 1 Hint ile 1 Kuveytli yaralandı.

Şirkete bağlı sağlık ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansları koordinasyon içinde yaralıları çevre hastanelere nakletti.

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Anahtar Kelimeler:
Artel Kuveyt OTOBÜS petrol

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