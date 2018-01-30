HABER

Kuveyt'teki Filipinli işçiler

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 00:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Dışişleri Bakan Yardımcısı es-Subeyh: - "Kuveyt'teki Filipinli işçiler hakkında Filipinler'in sunduğu iddialar henüz doğrulanmadı"

KUVEYT (AA) - Kuveyt'teki Filipinli işçiler hakkında öne sürülen iddiaların doğruluğuna ilişkin henüz bir bilginin olmadığı bildirildi.

Kuveyt Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasır es-Subeyh, bakanlığın düzenlediği bir programda yaptığı konuşmada, Kuveyt ile Filipinler arasında gerginliğe neden olan işçi meselesine işaret ederek, "Kuveyt'teki Filipinli işçiler hakkında Filipinler'in sunduğu iddialar henüz doğrulanmadı." dedi.

Nasır es-Subeyh, bakanlığın Filipinli işçilerle ilgili olarak herhangi bir açıklamaya değil objektif kanıtlara göre hareket ettiğini aktardı.

Kuveyt, Filipinli işçilerin ülkeye gönderilmesinin yasaklanması konusunda bilgi almak için Filipinler Büyükelçisi Renato Pedro Villa'yı, 21 Ocak'ta dışişleri bakanlığına çağırmıştı.

Filipinler Çalışma Bakanı, 19 Ocak'ta Yurt Dışı İstihdam İdaresi'ne Kuveyt'te çalışanlarda, yurt dışında istihdam sertifikasının verilmesinin askıya alınması yönünde talimat vermişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de bundan bir gün önce, Kuveyt'te Filipinli kadın çalışanlar arasında meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Kuveytli yetkililerle görüşmeler planladığını açıklamıştı.

2016'da yayınlanan resmi verilere göre, yurt dışında istihdam edilen 2,2 milyon Filipinlinin, 276 bini Kuveyt'te çalışıyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.