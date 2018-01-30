KUVEYT (AA) - Kuveyt'teki Filipinli işçiler hakkında öne sürülen iddiaların doğruluğuna ilişkin henüz bir bilginin olmadığı bildirildi.

Kuveyt Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasır es-Subeyh, bakanlığın düzenlediği bir programda yaptığı konuşmada, Kuveyt ile Filipinler arasında gerginliğe neden olan işçi meselesine işaret ederek, "Kuveyt'teki Filipinli işçiler hakkında Filipinler'in sunduğu iddialar henüz doğrulanmadı." dedi.

Nasır es-Subeyh, bakanlığın Filipinli işçilerle ilgili olarak herhangi bir açıklamaya değil objektif kanıtlara göre hareket ettiğini aktardı.

Kuveyt, Filipinli işçilerin ülkeye gönderilmesinin yasaklanması konusunda bilgi almak için Filipinler Büyükelçisi Renato Pedro Villa'yı, 21 Ocak'ta dışişleri bakanlığına çağırmıştı.

Filipinler Çalışma Bakanı, 19 Ocak'ta Yurt Dışı İstihdam İdaresi'ne Kuveyt'te çalışanlarda, yurt dışında istihdam sertifikasının verilmesinin askıya alınması yönünde talimat vermişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de bundan bir gün önce, Kuveyt'te Filipinli kadın çalışanlar arasında meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Kuveytli yetkililerle görüşmeler planladığını açıklamıştı.

2016'da yayınlanan resmi verilere göre, yurt dışında istihdam edilen 2,2 milyon Filipinlinin, 276 bini Kuveyt'te çalışıyor.

(AA)