BADĞAT (AA) - Kuveyt'te yapılan "Irak'ın yeniden imarı" konulu konferansın son gününde Bağdat yönetimine 30 milyar dolar yardım teklifi verildiği bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Danışmanı İhsan Şammari, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'teki konferansta Irak'a yatırım, bankacılık kolaylığı ve bağış olmak üzere mali desteğin miktarı 30 milyar doları buldu." dedi.

Türkiye bu çerçevede 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıklarken, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla Irak'ın yeniden imarı için 1 milyar dolarlık yardımın yanı sıra 500 milyon dalar ek ödeme ile ülkenin ihracatını finanse etme taahhüdünde bulundu.

Katar, 1 milyar dolarlık yatırım ve kredi desteği sunarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İslam Kalkınma Bankası'nın 500'er milyon dolar finansman desteği sağlayacağı belirtildi.

Finlandiya Ticaret Bakanlığı da, mayınları temizleme alanında 10 milyon dolar ödeyeceği sözü verirken, Malezya da 100 bin dolar yardımda bulunacağını kaydetti.

Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı temasıyla başlayan konferansa, 70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş katılıyor.

Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ülkenin batı ve kuzey bölgelerinin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.