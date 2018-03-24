Kuveyt'ten Fransa'daki terör saldırılarına kınama

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Fransa'daki terör saldırılarını kınadı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği taziye mesajında, Carcassonne ve Trebes kentlerinde düzenlenen terör saldırılarını kınadıklarını belirtti.
Ülkesinin terörün her türlüsünün karşısında yer aldığını vurgulayan Sabah, Fransa'nın, güvenlik ve istikrarını korumak için bu tür terör olaylarıyla mücadelede attığı adımlara destek verdiklerini kaydetti.
Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde dün saat 11.00 civarında silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı aktarılmıştı.
İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı basın açıklamasında, saldırganın Carcassonne'da ikamet eden 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini belirtmişti.
Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını, araçtaki iki kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söylemişti.
Gerard Collomb, saldırganın daha sonra Carcassone'da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını, ardından Trebes'teki süpermarkete giderek içeridekileri rehin aldığını ve iki kişiyi öldürdüğünü bildirmişti.
Terör örgütü DEAŞ, saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.
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