Kuveyt'ten ilk hafif ham petrol ihracatı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in bu sabahtan itibaren ilk kez hafif ham petrol ihracatına başladığı bildirildi.
Kuveyt Petrol Bakanı Bahit er-Reşidi, Kuveyt Haber Ajansı'na (KUNA) yaptığı açıklamada, ülkesinin deniz üzerinde kurulan petrol platformlarından hafif ham petrol üretmeyi başardığını ve ilk ihracatın bu sabah gerçekleştirildiğini belirtti.
Reşidi, Kuveyt'in attığı bu adımın ülkeyi petrol ihraç eden ülkeler içinde seçkin bir hale getireceğini ve ekonomiye destek sağlayacağını ifade etti.
Ülkesinin ileride hafif ham petrolün yanı sıra birtakım yeni petrol ürünlerini de ihracat listesine ekleyeceğini kaydeden Reşidi, bugün gerçekleştirilen hafif ham petrol ihracatının miktarı veya hangi ülkeye yapıldığına ilişkin ise bilgi vermedi.
Kuveyt'in hafif ham petrolü, uluslararası piyasalarda ülkeye kârlı bir getirisi olan yüksek kalitesi ve düşük kükürt içeriğiyle biliniyor.
Petrol ihracatçısı ülkeler birliği OPEC üyesi olan Kuveyt, günlük ham petrol üretimini 85 bin varil artırarak 2 milyon 785 bin varile çıkaracağını duyurmuştu.
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