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Kuveyt'ten Irak'a 17 mobil jeneratör

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 03:57 | Son Güncelleme

Kuveyt, Irak'a 30 bin kilovat kapasiteli 17 mobil jeneratör bağışında bulundu

KUVEYT (AA) - Kuveyt yönetiminin, elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'a 30 bin kilovat kapasiteli 17 mobil jeneratör bağışladığı belirtildi.

Kuveyt Elektrik ve Su Bakan Yardımcısı Muhammed Buşehri gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın komşu ülke Irak'a acil yardım yapılması talimatı verdiğini belirtti.

Buşehri, toplamda 30 bin kilovat elektrik üretecek 17 mobil jeneratörün, Basra kentindeki elektrik krizinin hafifletilmesi için bağışlandığını kaydetti.

Irak Elektrik Bakanlığı geçen cuma günü de Kuveyt'in, elektrik santrallerinin çalışması için Irak'a yakıt yardımında bulunacağını duyurmuştu.

Kuveyt'teki sosyal paylaşım sitelerinde de jeneratörler ile yakıt tanklarını taşıyan konvoya dair görüntüler paylaşıldı.

- Irak'ta patlak veren gösteriler

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran yönetimi, her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak gösteriler, emniyet güçlerinin protestocuların üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söylemişti.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

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ırak Kuveyt

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