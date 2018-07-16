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Kuveyt'ten Irak'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 05:03 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Irak yönetimine, ülkede gösterilerle birlikte başlayan krizi aşma konusunda gereken desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Emir Sabah'ı telefonla aradı.

Sabah görüşmede, Irak'ta barış ve güven ortamının hakim olması temennisinde bulundu ve ülkenin içinde bulunduğu krizi aşma konusunda gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

İbadi ise bazı illerdeki durumla ilgili Sabah'ı bilgilendirdi. İkili görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldı.
Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kuveyt

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