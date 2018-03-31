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Kuveyt'ten İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 02:46 | Son Güncelleme

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Gazze Şeridi'nde Filistin Toprak Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinlilere İsrail askerlerince gerçek mermi ile müdahale edilmesi ve 15 Filistinlinin şehit edilmesini şiddetle kınadıklarını açıkladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Filistin Toprak Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasını şiddetle kınadı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkesinin, İsrail'in Filistinlilere karşı "vahşi" saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Yetkili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda bir an önce üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve İsrail'in baskıcı politikalarının önüne geçmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca yetkili, Kuveyt'in talebi doğrultusunda BMGK'nin acil olarak toplandığını hatırlattı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi üzerine 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
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Anahtar Kelimeler:
BMGK israil kınama Kuveyt

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