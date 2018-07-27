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Kuveyt'ten uluslararası topluma çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 04:42 | Son Güncelleme

Kuveyt, uluslararası topluma, deniz yollarının güvenliğini koruma çağrısı yaptı

KUVEYT (AA) - Kuveyt yönetimi, uluslararası toplumu, deniz yollarının güvenliğinin korunması ve uluslararası kanunlar doğrultusunda deniz ulaşımının sağlanması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan haber göre, Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda önceki gün Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin saldırısının uluslararası deniz ulaşımının ihlali olduğu belirtildi ve bu olayla ilgili Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımların desteklendiği kaydedildi.

Uluslararası toplumdan, Yemen'deki savaşın sona ermesi ve barışa varılması, deniz yollarının güvenliğinin korunması ve uluslararası kanunlar doğrultusunda deniz ulaşımının sağlanması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı önceki gün "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.

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Yemen Kuveyt

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