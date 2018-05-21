HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası ve Kastamonu" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından açılan sergide, el yazması Kur'an-ı Kerim ve mühürler ile 40 tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası ve Kastamonu" sergisi açıldı.

Kastamonu Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından açılan sergide el yazması Kur'an-ı Kerim, mühürler ile tapu ve kadastro ile ilgili 40 tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun, sergiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, talep doğrultusunda farklı şehirlerde eserleri sergilediklerini belirtti.

Sergide 40 parça eser bulunduğuna işaret eden Torun, "Osmanlı Devleti'nde askeri, mali ve idari amaçlarla tutulmuş defterlere genel olarak tahrir defteri ya da tapu tahrir defteri demekteyiz. Bunlar 15. yüzyılın ikinci yarısına ait. Burada da Kastamonu'ya ait olan belgeler ve diğer genel belgelerden oluşan bir sergi açtık." dedi.

Serginin açılışı, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı tarafından yapıldı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
“Çerkes Katliamı’nın ihmal edilmesi mahcubiyet kaynağı”“Çerkes Katliamı’nın ihmal edilmesi mahcubiyet kaynağı”
Suriyeliler, bayram için ülkelerine dönüyorSuriyeliler, bayram için ülkelerine dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kuyüd-ı Kadime Arşivinden Osmanlı Kültür Mirası ve Kastamonu" KASTAMONU sergi Türk Dünyası Kültür Başkenti

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.