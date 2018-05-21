Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası ve Kastamonu" sergisi açıldı.

Kastamonu Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından açılan sergide el yazması Kur'an-ı Kerim, mühürler ile tapu ve kadastro ile ilgili 40 tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun, sergiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, talep doğrultusunda farklı şehirlerde eserleri sergilediklerini belirtti.

Sergide 40 parça eser bulunduğuna işaret eden Torun, "Osmanlı Devleti'nde askeri, mali ve idari amaçlarla tutulmuş defterlere genel olarak tahrir defteri ya da tapu tahrir defteri demekteyiz. Bunlar 15. yüzyılın ikinci yarısına ait. Burada da Kastamonu'ya ait olan belgeler ve diğer genel belgelerden oluşan bir sergi açtık." dedi.

Serginin açılışı, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı tarafından yapıldı.

