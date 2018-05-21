Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası ve Kastamonu" sergisi açıldı.
Kastamonu Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından açılan sergide el yazması Kur'an-ı Kerim, mühürler ile tapu ve kadastro ile ilgili 40 tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun, sergiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, talep doğrultusunda farklı şehirlerde eserleri sergilediklerini belirtti.
Sergide 40 parça eser bulunduğuna işaret eden Torun, "Osmanlı Devleti'nde askeri, mali ve idari amaçlarla tutulmuş defterlere genel olarak tahrir defteri ya da tapu tahrir defteri demekteyiz. Bunlar 15. yüzyılın ikinci yarısına ait. Burada da Kastamonu'ya ait olan belgeler ve diğer genel belgelerden oluşan bir sergi açtık." dedi.
Serginin açılışı, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı tarafından yapıldı.
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum