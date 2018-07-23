Kuyuda mahsur kalan yaban domuzu AKUT kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içi boş su kuyusunda mahsur kalan domuzu, AKUT ekibi kurtardı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Bağla mevkisinde bir sitenin görevlisi, duyduğu ses üzerine kontrol ettiği boş arazide bulunan kuyuda bir domuzun olduğunu fark etti.

Haber vermesi üzerine bölgeye, belediye geçici hayvan bakımevi görevlileri ile İtfaiye ve AKUT Bodrum ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 metrelik boş su kuyusundaki iki yaşlarındaki yetişkin domuza, uyuşturucu iğne yapıldı.

AKUT Bodrum ekibinde görevli 4 kişilik gönüllü, ip ile kurdukları sistemle yaklaşık 80 kiloluk domuzu kuyudan çıkardı. Kurtarılan hayvan, uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra arazide gözden kayboldu.

- AKUT Bodrum ekibi, kuyulardan 111 hayvan kurtardı

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AKUT'un Bodrum'da 2008 yılında faaliyete başladığını söyledi.

Bugüne kadar onlarca operasyon yaptıklarını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kuyulardan kedi, köpek, at, inek, porsuk, tavuk, kaz ve ördek kurtardık. Domuz, kuyudan kurtardığımız 111. hayvan oldu. AKUT ekipleri içerisinde en geniş hayvan kurtarma yelpazesine sahibiz. Bunun sebebi, bölgemizde çok sayıdaki kuyu var. Maalesef bu kuyuların yüzde 99'unun üzeri açık ve önlem yok. Bu kuyularımıza insanda düştü. Bahçesinde, avlusunda bu tür üstü açık kuyu olanların bu kuyuların üzerini kapatmalarını istiyoruz. Bir can yitirildikten sonra hiçbir önlem onu geri getirmeyecektir."

