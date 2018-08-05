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Kuyumcudan "oyalama taktiği" ile hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

Düzce'deki bir kuyumcudan oyalama taktiği ile 5 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla Balıkesir'de yakalanan 3'ü kadın 4 kişi tutuklandı

Düzce'de müşteri olarak geldikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini oyalayarak 5 bin lira değerindeki altınları çaldıkları öne sürülen 3'ü kadın 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Gölyaka ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına gelen N.F, E.Ç, S.Ç. ve S.Z, alışveriş yapacaklarını söyledikleri kuyumcuyu oyalayarak yaklaşık 5 bin lira değerinde altını alıp dükkandan ayrıldı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kuyumcuya geldikleri 35 ETP 56 plakalı araç ile Balıkesir'e gittiğini belirledi.

Şüpheliler, Balıkesir Altıeylül Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3'ü kadın 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Düzce hırsızlık kuyumcu

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