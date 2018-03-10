Kuyumcukent AVM'de yangın

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki Kuyumcukent Alışveriş Merkezi'nde (AVM) bulunan dökümhanede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Basın Ekspres Yolu'ndaki AVM'nin ikinci katında yer alan bir dökümhanede, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın buradan bacaya sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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