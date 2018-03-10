 - KUYUMCUKENT'TE YANGIN (1)

Haber--Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyumcukent'in içinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi