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 - KUYUMCUKENT'TE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 08:36 | Son Güncelleme

Haber--Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Kuyumcukent'in 2.

Haber--Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kuyumcukent'in içinden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi

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