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 Kuyumcukent'te yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA YENİBOSNA'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Kuyumcukent'in 2.

 Kuyumcukent'te yangın (1)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
YENİBOSNA'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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