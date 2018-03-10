HABER

Kuyumcukent'te yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA YENİBOSNA'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Kuyumcukent'in 2.

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA YENİBOSNA'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Afrin'de son durum! Sayı her geçen gün artıyor

Afrin'de son durum! Sayı her geçen gün artıyor

Sekmen: “Bir millet ve iki devletin sevinci de acısı da birdir”

Sekmen: “Bir millet ve iki devletin sevinci de acısı da birdir”

Akdağ Kayak Merkezi ’kar’sız kaldı

Akdağ Kayak Merkezi ’kar’sız kaldı

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

Kadın girişimciler, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Kadın girişimciler, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.