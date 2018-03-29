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Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarılarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri, 45’ncisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri fuarına katıldı.GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri 2008 yılından bu yana katılım sağladığı fuara bu sene damga vurdu.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarılarına yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri, 45’ncisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri fuarına katıldı.
GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri 2008 yılından bu yana katılım sağladığı fuara bu sene damga vurdu. Fuar düzenleme şirketi ve katılımcılar, fuarda yer alan GAÜN’lü öğrencilerinin tasarılarına yoğun ilgi gösterdi. 2009 yılından itibaren Mücevher İhracatçıları Birliğinin (JTR) düzenlediği ve GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının da daha önceki yıllarda Juri üyeliği yaptığı 10. JTR Mücevher Tasarım Yarışmasında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Personeli Nurten Sökücü katıldığı iki tasarımla ilk beş finalist arasına kaldı. “Hotoz” isimli tasarımıyla üçüncülük ödülünü kazandı. Fuara GAÜN Öğretim ElemanlarıÖğr. Gör. Remzi Öztekin, Öğr. Gör. Hasan Enis Tamamoğlu, Teknik Personel Nurten Sökücü ve 15 öğrenci katıldı.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarılarına yoğun ilgi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarılarına yoğun ilgi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarılarına yoğun ilgi

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