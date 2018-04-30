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Kuyumcuyu gasbeden şüphelilerden biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bir market içindeki kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli 4 şüphelinin, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını gasbetme anları güvenlik kameralarına yansıdı - Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kuyumcudan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası gasbedilmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Şubat'ta 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi'ndeki bir marketteki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 4 şüpheli, çalışanları silahla tehdit ederek 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını gasbetti.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini belirledi. Polis, Kağıthane'de bir oto tamircisine düzenlediği baskında, şüpheli Hakan D'yi (36) yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin 8 Ocak'ta Bahçelievler'den Kuyumcukent'te giden bir araçtan, silah tehdidiyle 11 kilogram altının gasbedilmesi olayına da karıştığı belirlendi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, maskeli şüphelilerin marketin içine koşarak girdiği, kuyumcunun bulunduğu bölüme yönelip çalışanlara silah doğrulttukları, müşterileri marketten çıkarıp poşetlere altınları doldurdukları görülüyor. Bir süre sonra gasbettikleri altınlarla dışarı çıkmaya çalışan şüphelilerin, kapıyı kırma ve bir şüphelinin havaya ateş açtığı anı da kameralara yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hakan D. tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Bağcılar gasp Gasp Büro Amirliği

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