"Kuyuya Dönen Yusuf" şiir ve illüstrasyon sergisi açıldı

Şair Dinçer Ateş ve ressam Ali Çağan Uzman'ın "Kuyuya Dönen Yusuf" adlı şiir ve illüstrasyon sergisi açıldı.
Mustafa Ayaz Sanat Galerisi'ndeki sergide, Dinçer'in yayımlanmış şiirlerinden bazılarının Uzman tarafından tema ve içeriğinin resmedildiği eserleri yer alıyor. Sergi, 25 Şubat Pazar gününe kadar gezilebilecek.
Serginin açılışında konuşan yazar Rasim Özdenören, ilk defa bir şiir sergisine katıldığını dile getirdi. Sergi sayesinde vatandaşların şiire olan ilgisinin artacağını kaydeden Özdenören, "Böyle bir sergiyi görerek bir yaşımıza daha girmiş olduk." dedi.
- "Hazreti Yusuf'un hikayesine atıf yapıldı"
Şair Ateş ise eserde, Hazreti Yusuf'un kuyuya atılma hikayesine atıf yapıldığına işaret ederek, "Kitaplaştırdığımız eser üç bölümden oluşuyor. Birincisi, Kenan diyarı; Yusuf'un daha önce yaşadığı yerler. İkincisi, Züleyha. Züleyha'nın, Yusuf'un hayatındaki hikayesi malum. Üçüncüsü de kuyu. Kuyu aslında Kenan'dan sonradır ama biz Züleyha'dan sonraya aldık."
Eserde, insanların özünü ve değerlerini kaybetmesinden dolayı yaşanan bozulmayı da aktardıklarına dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:
"Bizim Yusufumuz en son kuyuya dönüyor. Önce kuyudan geçmiyor. Ama şöyle bir farkla. Bizim Yusufumuzun döndüğü kuyu aydınlık, dışarısı karanlık. Yani kuyu bir karanlığı temsil etmiyor. Tam tersine içe dönüşü, öze dönüşü temsil ediyor. Yusuf'un kuyusu zaten hep içindeydi. O dışarıdaki bir kuyu değildi. İnsanın kendi içine döndüğü, kentleşmenin, modernizmin, bireyselleşmenin, çıkar ve bütün hesapların ötesinde, insanın kendisiyle yeniden bir araya gelmesi, özüne ve kemalata dönmesi gibi bir anlam ifade ediyor."
Serginin açılışına eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı katıldı.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum