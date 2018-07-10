Kuyuya düşen danayı AFAD ekipleri kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen dana, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkarıldı.
İlçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan Mutlu Yıldız'ın, otlaması için meraya çıkardığı dana, arazideki 12 metre derinlikteki, içi boş, üzeri açık su kuyusuna düştü.
Dananın kuyuya düştüğünü gören Yıldız, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tüm çabalara rağmen kuyunun derin olması nedeniyle danayı çıkaramayan itfaiye ekipleri, AFAD'dan destek istedi.
Araziye gelen AFAD ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek dananın gövdesine halat bağladı. Daha sonra iş makinesiyle çekilen dana, kuyudan çıkartıldı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından hayvan, sahibine teslim edildi.
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