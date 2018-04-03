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Kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:09 | Son Güncelleme

Muğla'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Milas ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırcağız Mahallesi'nde yaşayan Salih Çelik, bahçeye saldığı danası geri dönmeyince aramaya başladı. Danasını içinde su bulunmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda bulan Çelik, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri danayı çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir itfaiye eri tarafından gövdesinden halatla bağlanan dana, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çekilerek kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtarılan dana sahibine teslim edildi.

Dana sahibi Çelik ise itfaiye ekiplerine sevincini kaval çalarak gösterdi.

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Dana itfaiye kurtarma Milas Muğla

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