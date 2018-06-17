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Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

ADANA'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

ADANA, (DHA)- ADANA'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden iple çıkardı. Keçi, sahibi Ali Dağlı'ya teslim edildi.

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