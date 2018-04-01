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Kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 12 metrelik kuyuya düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sultanpınarı köyünde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, olay yerine geldi.

AFAD görevlisi, 12 metrelik kuyuya iple sarkarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek, sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD köpek kuyu Niğde

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