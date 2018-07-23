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Kuyuya düşen yaban domuzu AKUT tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

BODRUM'da kurumuş su kuyusuna düşen dişi yaban domuzu, belediye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da kurumuş su kuyusuna düşen dişi yaban domuzu, belediye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ortakent Mahallesi Bağla mevkisinde bulunan yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki kurumuş su kuyusuna, yaban domuzu düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan yakındaki bir sitenin görevlisi, yaban domuzunu görünce belediye yetkililerine haber verdi. Belediye Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yetkilileri, itfaiye ve AKUT olay yerine geldi. Kurtarma ekibine zarar vermemesi için bayıltılmak istenen domuza, kapsül atan üflemeli boruyla 3 doz sakinleştirici verildi. Yarı baygın hale gelen domuzun kurtarılması için 4 kişilik AKUT ekibi operasyon başlattı. İp yardımıyla AKUT gönüllüsü Ayhan Öğüt kuyuya inerek, domuzu peronlar yardımıyla sabitledi. Daha sonra belediye hayvan barınağı yetkilileri ve AKUT gönüllülerinin çalışmasıyla, yarı baygın haldeki, yaklaşık 70- 80 kilo ağırlığındaki dişi domuz yukarıya çekildi. Açık alana bırakılan 2 yaşındaki domuz, sakinleştiricinin etkisi geçtikten sonra çalılıklara girip gözden kayboldu.

Kurtarma operasyonuyla ilgili konuşan AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu, "Bağla mevkisindeki domuz, bizim şu ana kadar Bodrum'da kedi, köpek, at, inek, porsuk, tavuk, kaz, ördek gibi kuyulardan kurtardığımız 111'inci hayvanımız oldu. Biz AKUT ekipleri içerisinde en geniş hayvan kurtarma yelpazesine sahip ekibiz. Bunun sebebi ise bölgemizde çok sayıda kuyu var. Maalesef çok üzülerek görüyoruz ki bu kuyuların yüzde 99'unun üzeri açık ve etrafı korumasız. Hiçbir önlem yok. 10 yıldır bize ulaşan her ihbarı değerlendirip, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kuyularımıza insan da düştü. 10 yıldır bize ulaşan bir can kaybı olmadı ama her an bir çocuğumuz, bir yaşlımız ya da alkollü bir vatandaşımızın buralara düşüp hayatını kaybetmesi mümkün. Bu nedenle bahçesinde, avlusunda bu tür üstü açık kuyusu olan tüm halkımızdan, kuyularının üzerlerini kapatmaları istiyoruz. Bir can yitirildikten sonra hiçbir önlem onu geri getirmeyecektir" dedi.

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