HABER

Kuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

BODRUM'da 10 metrelik kurumuş bir kuyuya düşen yavru kedi, AKUT üyelerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 10 metrelik kurumuş bir kuyuya düşen yavru kedi, AKUT üyelerinin operasyonuyla kurtarıldı. Kırsal Peksimet Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Nuran Birışık, dün sabah mandalina bahçesindeki, eski ve kurumuş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duydu. Kuyuya baktığında 4 metre genişliğinde ve 10 metre derinlikteki kuyunun dibinde, yavru kediyi gördü. Birışık, AKUT ekiplerine haber vererek yardım istedi. AKUT, 6 üyesi ile olay yerine gelerek tripot ve ip sistemi kurdu. AKUT gönüllüsü Asil Gökalp kuyuya inerek kediyi kurtardı. Doğaya salıverilen kedi, gözden kayboldu. Yavru kedinin 2 saatlik operasyon sonrası kurtarıldığını belirten AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, "Yaptığımız operasyonda bir canlıyı kurtardığımız için çok mutluyuz. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapan ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aldığımız bağışlarla ekipmanlarımızı tamamlıyoruz. Elimizden geldiğince bölgemizdeki vakalara müdahale ediyoruz" dedi.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektikAK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik
Kuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldıKuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.