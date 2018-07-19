Kuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 10 metrelik kurumuş bir kuyuya düşen yavru kedi, AKUT üyelerinin operasyonuyla kurtarıldı. Kırsal Peksimet Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Nuran Birışık, dün sabah mandalina bahçesindeki, eski ve kurumuş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duydu. Kuyuya baktığında 4 metre genişliğinde ve 10 metre derinlikteki kuyunun dibinde, yavru kediyi gördü. Birışık, AKUT ekiplerine haber vererek yardım istedi. AKUT, 6 üyesi ile olay yerine gelerek tripot ve ip sistemi kurdu. AKUT gönüllüsü Asil Gökalp kuyuya inerek kediyi kurtardı. Doğaya salıverilen kedi, gözden kayboldu. Yavru kedinin 2 saatlik operasyon sonrası kurtarıldığını belirten AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, "Yaptığımız operasyonda bir canlıyı kurtardığımız için çok mutluyuz. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapan ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aldığımız bağışlarla ekipmanlarımızı tamamlıyoruz. Elimizden geldiğince bölgemizdeki vakalara müdahale ediyoruz" dedi.
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