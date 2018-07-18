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Kuyuya düşen yavru kediyi AKUT gönüllüleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Kuyuya düşen yavru kediyi AKUT gönüllüleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, AKUT ekibince kurtarıldı.

Peksimet Mahallesi'nde bir kedi yavrusunun 12 metrelik boş bir kuyuya düştüğü ihbarını alan AKUT Bodrum ekipleri harekete geçti.

Kediyi kurtarmak için kuyu kenarına iple düzenek kuruldu ve bir AKUT gönüllüsü kuyuya indi. AKUT gönüllüsü yavru kediyi güvenli bir şekilde çıkarabilmek için ağ içine aldı.

Kurtarıcıyla birlikte yukarı çıkarılan kedi, annesinin yanına götürüldü. İki kedi daha sonra gözden kayboldu.

Kedilerin sahibi Nuran Birışık, AKUT ekiplerine teşekkür etti.

AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu, bir canlıyı kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

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AKUT bodrum kedi kurtarma kuyu Muğla

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