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Kuzenler veraset ilamında kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kuzeni bildiği kişilerin resmi kayıtlarda kardeşi olarak görüldüğünü fark eden Recep Onaca (70) mahkemeye başvurunca, 6 ayrı mezardan DNA örnekleri alındı.

Kuzenler veraset ilamında kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kuzeni bildiği kişilerin resmi kayıtlarda kardeşi olarak görüldüğünü fark eden Recep Onaca (70) mahkemeye başvurunca, 6 ayrı mezardan DNA örnekleri alındı.
Karacasu'nun Tekeliler Mahallesi'nde yaşayan Recep Onaca, 1 yıl önce veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Onaca, çıkan veraset ilamıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Recep Onaca, ilamda, hayatı boyunca teyze çocukları olarak bildiği Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un anne bir, baba ayrı üvey kardeşleri olarak yer aldığını gördü.
Recep Onaca ile yıllar önce vefat eden Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un çocukları, kendilerine ait miras işlemlerinde sorun yaşamaları üzerine nüfus kaydı iptali için mahkemeye başvurdu. Hâkim DNA incelemesi için aynı sülaleden kişilere ait, aralarında 60 yıllık mezarların da bulunduğu Tekeliler Mahallesi'nde 1, Yolüstü Mahallesi'nde 4 ve Nargedik Mahallesi'nde 1 mezarın açılmasına karar verdi. Mezarlar hâkim ve avukatların gözetiminde, adli tıp uzmanı eşliğinde açıldı. Uzun süren çalışmalar sonucu her bir mezardan uygun örnekler alındı. İki aile de yapılacak inceleme ve yargılamanın ardından, nüfus kayıtlarının iptali yönünde karar çıkmasını bekliyor.
ABLASININ KİMLİĞİYLE EVLENMİŞ
Karışıklığın, 1920’de doğan Emine Sevinç'in kendi kimliği olmaması nedeniyle kardeşi Huri Sevinç'in (Onaca) kimliğini kullanarak Mehmet Onar'la evlenmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Emine Onar’ın çocukları Süleyman Onar ve Hatice Onar'ın da Huri Onaca’nın üzerine kaydedildiği belirtildi. Dava da Emine Onar’ın çocukları Süleyman Onar ile Hatice Dobur’un, Huri Onaca’nın üzerinden silinmesi için açıldı.

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Kuzenler veraset ilamında kardeş çıkınca 6 mezar açıldıKuzenler veraset ilamında kardeş çıkınca 6 mezar açıldıKuzenler veraset ilamında kardeş çıkınca 6 mezar açıldıKuzenler veraset ilamında kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

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