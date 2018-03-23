Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı

Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu bölgeye bıraktı.

İşe gitmek için sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen vatandaşlar, otomobillerinin üzerinin tozla kaplandığını gördü.

Bilecik sanayisinde oto yıkama dükkanı bulunan Cengiz İçöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür işlerin yoğun olduğunu belirterek, "İlk başta biz de ne olduğunu anlamadık. Gökten çamur yağıyor." dedi.

Aracını dün yıkatan Mehmet Hilmi Gülü de "Sabah kalktım arabam yine çamur içinde. Yine yıkamaya getirdim. İki gündür bu manzara ile karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları meydana gelebilecek, "hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar" gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.