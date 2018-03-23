HABER

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'daki çok sayıda aracın üzeri Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle tozla kaplandı - Oto yıkama firma sahibi: "İki gündür işler yoğun, ilk başta bizde ne olduğunu anlamadık. Gökten çamur yağıyor"

Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu bölgeye bıraktı.

İşe gitmek için sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen vatandaşlar, otomobillerinin üzerinin tozla kaplandığını gördü.

Bilecik sanayisinde oto yıkama dükkanı bulunan Cengiz İçöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür işlerin yoğun olduğunu belirterek, "İlk başta biz de ne olduğunu anlamadık. Gökten çamur yağıyor." dedi.

Aracını dün yıkatan Mehmet Hilmi Gülü de "Sabah kalktım arabam yine çamur içinde. Yine yıkamaya getirdim. İki gündür bu manzara ile karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları meydana gelebilecek, "hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar" gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sedat Peker'den ÖSO'ya bir destek daha!Sedat Peker'den ÖSO'ya bir destek daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç Bilecik toz

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

İmamdan hutbe arasında reklam

İmamdan hutbe arasında reklam

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak! İşte İstanbul'un son hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak! İşte İstanbul'un son hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.